Побеждая страх: как морпехов Севфлота обучают прыгать с парашютом

Молодое пополнение морских пехотинцев Северного флота готовят к десантированию с воздуха. Пока занятия проходят на наземных тренажерах - бойцов учат пользоваться парашютами, делать первый шаг в небо и приземляться.

Одному из самых серьезных и рискованных шагов в жизни - шагу в небо - предшествует тщательная подготовка. Как минимум две недели здесь, на полигоне. Где будущие морпехи еще чувствуют землю под ногами, но мыслями уже на высоте.

«В воздухе с ними уже не будет никого. Ни меня, ни капитана Степаняна - командира роты. Там они все будут делать сами, поэтому здесь мы должны им дать максимальные знания, навыки того, что они будут делать в воздухе», - рассказал заместитель командира десантно-штурмовой роты по воздушно-десантной подготовке отдельной бригады морской пехоты СФ Иван Симашкин.

«501, 502, 503... Кольцо!..» - повторяют морпехи снова и снова. Ведь это не просто слова, а руководство к действию, своеобразная инструкция, чтобы там, в небе, все делать правильно. Так, как учат здесь - на земле.

Осмотреть купол, оглядеться по сторонам, увидеть цель, продолжить снижение. Без пяти минут десантники не только изучают парашютную систему от и до, но и действия в нештатных ситуациях.

Особое внимание отработке, наверное, самой важной фазы прыжка - правильного, а значит, безопасного приземления. Так инструкторы, можно сказать, «окрыляют» морскую пехоту. Учат бойцов побеждать собственный страх и в любой ситуации не поддаваться панике - худшему, что может случиться в небе.

Пулеметчику десантно-штурмовой роты Шахзаду Кахарову страх, кажется, вообще неведом. Хотя это скорее исключение, чем правило. Морпех буквально рвется в небо.

«Мы все волнуемся в любом случае, потому что это наш первый прыжок, это буря эмоций. Много раз слышал, что первый прыжок не запоминается, но я хочу, по крайней мере, постараться его запомнить, хоть чуть-чуть, а потом уже пойдет все хорошо», - рассказал Кахаров.

Прыжки ждут всех и каждого в бригаде морской пехоты. Поэтому наравне с молодежью, перворазниками - так здесь называют тех, кто прыгает впервые, - и опытные десантники. Наводчик Дмитрий Кириченко, например. В его парашютной книжке - 24 прыжка.

«Честно говоря, каждый прыжок - это волнение. Кто говорит, что не волнуется, - это неправда. Все равно это инстинкты, это естественно. Инстинкт самосохранения всегда будет присутствовать», - поделился впечатлениями Кириченко.

Наземная подготовка подходит к концу. Впереди - сдача зачетов. А дальше морпехов ждет небо. Высота - 800 метров. Каждый «черный берет» десантно-штурмового подразделения должен выполнить установленную норму - совершить как минимум четыре прыжка.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Андрей Работнов