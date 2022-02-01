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Боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Черноморского флота от «диверсантов»

10:22 01.02.2022
Для перехвата нарушителя, который не реагировал на запросы и игнорировал требования остановиться для досмотра, по учебной тревоге в указанный район выдвинулись подразделения отряда ПДСС.
Боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Черноморского флота от «диверсантов»
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие отряда по борьбе с подводными силами и средствами (ПДСС) во время тренировок отбили атаку «диверсантов» на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Согласно замыслу маневров, экипаж противодиверсионного катера «Грачонок» заметил, как неизвестная быстроходная моторная лодка продвигалась в сторону закрытой акватории.

Поскольку на требования остановиться экипаж судна-нарушителя не реагировал, ему навстречу выдвинулись подразделения отряда ПДСС. Группа захвата пресекла продвижение лодки к причальной зоне пункта базирования кораблей ЧФ и задержала нарушителей.

«Кроме того, после задействования поисково-обследовательского комплекса "Кальмар" под водой была обнаружена вторая группа диверсантов, которая после проведения гранатометания из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов была условно уничтожена», - говорится в сообщении.

В тренировках участвовали около 50 военнослужащих, были задействованы противодиверсионные катера и быстроходные лодки отряда ПДСС.

Противодиверсионные катера проекта 21 980 «Грачонок» созданы для охраны водного района и борьбы с диверсантами, а также для оказания содействия Пограничной службе ФСБ РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России.

При стандартном водоизмещении в 138 тонн (длина, ширина, осадка - 31 метр, 7,4 метра, 1,85 метра соответственно) силовая установка из двух дизелей обеспечивает движение полным ходом со скоростью до 23 узлов и автономность действий экипажа из восьми человек до пяти суток. На вооружении катера состоит комплекс огневых и радиоэлектронных средств.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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