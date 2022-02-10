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СМИ: в Конгрессе США не успели проголосовать за санкции против РФ

Иван Линдеманн
05:56 10.02.2022
Палата представителей США ушла на каникулы, так и не успев проголосовать по антироссийскому законопроекту.
СМИ: в Конгрессе США не успели проголосовать за санкции против РФ
© Фото: Phil Roeder, flickr
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Американские конгрессмены могут не успеть рассмотреть законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Конгресс столкнулся с нехваткой времени. Палата представителей США ушла на каникулы, так и не успев проголосовать по антироссийскому законопроекту. Теперь работа над ним будет возобновлена только 28 февраля.

Законопроект, который подразумевает введение новых антироссийских санкций, был внесен представителями Демократической партии США. Он предполагает введение против России новых санкций в случае «деэскалации на Украине», причем санкции должны быть обширными и крайне жесткими. Помимо прочего, предполагается, что они затронут газопровод «Северный поток-2».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, как в Америке принимают решение о санкциях против России. Сенаторы и конгрессмены спорят между собой, как причинить наибольший ущерб российской экономике и какие шаги для этого следует предпринять. По словам Антонова, в вопросе ограничений против России в США присутствует межпартийный консенсус, а споры сводятся лишь к деталям.

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