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СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы

Анна Касаткина
04:55 10.02.2022
В четверг, 10 февраля, исполнилось 60 лет со дня обмена легенды советской разведки на сбитого на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса и осужденного за шпионаж студента Фредерика Прайора на мосту Глиникер-Брюкке.
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
© Фото: fbi.gov
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Служба внешней разведки России (СВР) показала фотокопию письма легендарного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (его настоящее имя - Вильям Фишер - было раскрыто только в 1991-м), написанного домой из американской тюрьмы в 1958 году. Оно стало самым первым в серии писем, сыгравших большую роль в освобождении разведчика и возвращении его в СССР.

В четверг, 10 февраля, исполнилось 60 лет со дня обмена Абеля-Фишера на сбитого над СССР пилота американского разведывательного самолета Фрэнсиса Пауэрса и студента-экономиста Фредерика Прайора, арестованного за шпионаж в Восточном Берлине, на мосту Глиникер-Брюкке.

Текст письма, копию которого СВР предоставила РИА Новости, ранее был опубликован на русском языке, в том числе в сборнике писем Фишера-Абеля под авторством ветеранов и действующих сотрудников внешней разведки.

Разоблаченного в 1957 году и отказавшегося сотрудничать с американскими властями Фишера приговорили к 30 годам тюрьмы. Чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем покойного друга Рудольфа Абеля.

В заключении в федеральной тюрьме в Атланте разведчик попросил организовать ему переписку с семьей и в июле 1958 года его просьба была удовлетворена. Первое письмо от 13 июля получило санкцию от американского правительства только в сентябре, а к супруге Фишера добралось только к декабрю. Оно было написано на английском языке на официальном бланке, похожего на разлинованный лист школьной тетради с графами, где указывались дата написания, автор и адресат. Получателем письма указана жена Елена (Ellen Abel), передать его следовало через посольство СССР в Вашингтоне.

В начале письма Фишер-Абель обращается к супруге и дочери Лидии, хотя родную дочь разведчика звали Эвелиной. Настоящее ее имя нелегал решил не раскрывать из опасений, что ее будет легко найти среди немногих москвичек, которых звали так же. Однако  у Фишеров была и приемная дочь Лида, о которой знали немногие. Таким образом разведчик дал Москве понять, что из тюрьмы пишет именно он.

После Фишер пояснил, что осужден на 30 лет и находится в исправительном учреждении в Атланте, штат Джорджия.

«Я чувствую себя хорошо, занимаюсь математикой и живописью. Музыка здесь исключена, но возможно позже я снова смогу заняться этим», - рассказывает он.

Далее нелегал попросил жену не переживать из-за произошедшего, заботиться о себе и дочери, а также надеяться на скорую встречу, и пообещал стараться писать как можно больше.

«Передай от меня привет всем нашим друзьям. Еще раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф», - так заканчивается письмо.

Внизу находился перечеркнутый знак постскриптума - P.S. и номер заключенного - 80016. Вместо знака номера разведчик поставил решетку #, что возможно, символизировало тюрьму.

Это письмо, как и другие, в дар разведке передала приемная дочь Фишера Лидия Борисовна Боярская. Она долго хранила память о «дяде Вилли», как она его называла, и в том числе сберегла переписку, пояснил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

В 1962 году состоялся легендарный обмен. После освобождения Фишер работал в центральном аппарате разведки и принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Он прожил еще девять лет и умер от рака легких на 69-м году жизни 15 ноября 1971 года в Москве.

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