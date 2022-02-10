Дозаправка на воде: корабли ТОФ пополнили запасы воды и топлива на учениях в Охотском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), принимающие участие в учениях в Охотском море, пополнили запасы воды и топлива от судна обеспечения. Заправку обеспечил средний морской танкер «Ижора».

На учениях по приему и передаче жидких грузов в открытом море дрейфующее специальное судно дозаправило фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы и ракетные катера, которые действуют в составе корабельных тактических групп. Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ отрабатывают задачи в море в рамках планового военно-морского учения. В нем принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а также малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабли отрабатывают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

Материал подготовили Анна Касаткина и Вадим Михеев.