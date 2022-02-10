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Началась проверка: в подмосковной Апрелевке маленьких детей бросили одних дома

Анна Касаткина
23:52 10.02.2022
В квартире без присмотра обнаружили младенца и ребенка 2018-го года рождения.
Началась проверка: в подмосковной Апрелевке маленьких детей бросили одних дома
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Проверку по факту оставления без присмотра двух детей - 2021-го и 2018 года рождения - в квартире в Апрелевке Нарофоминского городского округа начала подмосковная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением малолетних детей без присмотра в Наро-Фоминске», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. В ходе нее установят причины и условия произошедшего, дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, отметили в ведомстве.

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