Началась проверка: в подмосковной Апрелевке маленьких детей бросили одних дома

Проверку по факту оставления без присмотра двух детей - 2021-го и 2018 года рождения - в квартире в Апрелевке Нарофоминского городского округа начала подмосковная прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением малолетних детей без присмотра в Наро-Фоминске», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. В ходе нее установят причины и условия произошедшего, дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, отметили в ведомстве.