В стране и мире Пламя до небес: в Дагестане загорелось здание школы Анна Касаткина © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В селе Хибиятли в Дагестане загорелась школа. На место направлены силы и средства Управления МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу Цунтинского района в 22.12, говорится в сообщении. «На место направлены силы и средства. Размеры здания 22х7м, двухэтажное, обучалось 87 детей. Первый этаж каменный, второй этаж деревянный каркас, крыша металлопрофиль по деревянной обрешетке», - отметили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет, другие подобности уточняются. По данным РИА Новости, возгорание могли спровоцировать проблемы с электричеством в районе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика