Жизнь за чужой счет: почему у россиян списывают деньги за задолженности «двойников»

По всей России прокуратура начала массовые проверки после многочисленных жалоб на ошибочное списание долгов. Речь идет о так называемых двойниках, анкетные данные которых полностью совпадают с теми, у кого реальные долги. Их полные тезки не только страдают от действий приставов, но и не могут вылететь за границу, а их счета оказываются заблокированными.

Светлана Дивеева получила паспорт с новой фамилией всего несколько дней назад. Надеется, что теперь начнется и новая жизнь - без долгов. Которых у нее и так никогда не было, но судебные приставы несколько лет не давали покоя, из-за двойника-должника. Светлана живет в Новосибирске, другая Светлана в Челябинской области. И у них совпадают не только имя, фамилия, отчество, но и дата рождения.

«Мне сказали о том, что я должна их банку 360 тысяч, я сказала что это не я, проверьте документы. Я диктую данные, никто, естественно, проверять не стал... На следующий день звонки продолжались», - рассказала Светлана Дивеева.

И только когда Светлана написала заявление в банк, предоставив другие документы, звонки прекратились. А потом еще один сюрприз от тезки: все банковские карты Светланы заблокировали. Так она узнала о новом долге. И снова женщине пришлось доказывать, что ее перепутали. Доказала. Но долг за клона все равно списали. Чтобы остановить вечную неразбериху пришлось сменить фамилию.

Любая задолженность: алименты, неоплаченный штраф, налоги, или просрочка по кредиту - может испортить жизнь не должнику, а абсолютно другому человеку. И для этого не обязательно быть однофамильцем неплательщика. Так и случилось с Еленой Ивановой из Челябинска, на которую повесили долги всего района - 22 миллиона рублей. Это 400 задолженностей абсолютно разных людей с разными фамилиями, которых объединял лишь один документ - СНИЛС Елены. Система из-за ошибки автоматически присваивала его всем неплательщикам.

Как результат: арест на имущество, нельзя выехать за границу и никакого спокойствия. В службе судебных приставов начали внутреннюю проверку только после громкого резонанса в СМИ. Долги стали уменьшаться, и вот сегодня стало известно, что приставы сняли арест на имущество.

Расплата по чужим долгам может настигнуть любого. Причина подобных историй в наборе сведений, которые приставы отправляют в банк для ареста счетов. Это, как правило, лишь фамилия, имя, отчество и дата рождения. И только в некоторых банках запрашивают дополнительные сведения для списания средств.

«Полностью исключить эту ситуацию позволит 417-й закон, который вступит в силу с 1 июля 2022 года, в котором предусмотрено обязательное указание документов одного из идентификаторов, это СНИЛС, ИНН или паспортные данные», - объяснил заместитель начальника Управления по организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков.

Сейчас Генпрокуратура по всей России начала массовые проверки судебных приставов. Чтобы законопослушные граждане как можно быстрее смогли вернуть свое честно имя и деньги.

«Существующая ведомственная система учета граждан с одинаковыми анкетными данными не позволяет своевременно пресекать факты незаконного ограничения их прав. И это не единичные случаи», - сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Доказывать, что вы не должник, порой приходится годами. После прокурорской проверки появится шанс, что списанные по ошибке средства вернут гораздо быстрее.

«Относительно возврата денежных средств, они будут возвращаться в той мере, в какой они были списаны. Если взыскали пять тысяч рублей незаконно, то пять тысяч они вернут. Относительно какой-то компенсации свыше этой суммы, то это уже прерогатива суда», - поделился информацией адвокат Максим Кичигин.

Узнать, что ты «должник», можно совершенно случайно, поэтому эксперты советуют действовать на опережение: проверять, нет ли у вас неоплаченных чужих счетов. Сделать это можно на Госуслугах, сайте судебных приставов или в национальном бюро кредитных историй.

«Два раза в год он имеет право делать это бесплатно. И неограниченное количество раз за ограниченную плату. В кредитной истории фиксируется записи о всех кредитах и займах, которые выдаются в Российской Федерации», - говорит заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

С октября прошлого года судебные приставы в своей интернет-приемной запустили сервис «Я-двойник», куда можно написать заявление, если вы стали клоном неплательщика. Помимо копии паспорта, нужно предоставить ИНН и СНИЛС. Рассматривать обращения обещают в течение двух дней.