Опубликовано видео крупного пожара в трехэтажном доме в Сочи

В Сочи произошел крупный пожар в трехэтажном здании, расположенном на Санаторной улице. «Звезда» публикует кадры, сделанные на месте инцидента.

На записи видно, что огнем охвачена кровля строения. Также в объектив камеры попадают машины экстренных служб и многочисленные зеваки, собравшиеся на месте ЧП.

По данным МЧС, площадь пожара составила 230 квадратных метров. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19.15, в 20.02 пожар был локализован прибывшими на место спасателями, в 20.15 было ликвидировано открытое горение.

К настоящему моменту неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате этого инцидента.

По сообщениям из социальных сетей, дом, в котором произошло возгорание, является нежилым. Официального подтверждения данной информации пока нет.