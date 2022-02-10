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Опубликовано видео крупного пожара в трехэтажном доме в Сочи

Роман Захаров
20:45 10.02.2022
О пострадавших в результате данного инцидента к настоящему моменту ничего не сообщалось.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сочи произошел крупный пожар в трехэтажном здании, расположенном на Санаторной улице. «Звезда» публикует кадры, сделанные на месте инцидента.

На записи видно, что огнем охвачена кровля строения. Также в объектив камеры попадают машины экстренных служб и многочисленные зеваки, собравшиеся на месте ЧП.

По данным МЧС, площадь пожара составила 230 квадратных метров. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19.15, в 20.02 пожар был локализован прибывшими на место спасателями, в 20.15 было ликвидировано открытое горение.

К настоящему моменту неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате этого инцидента. 

По сообщениям из социальных сетей, дом, в котором произошло возгорание, является нежилым. Официального подтверждения данной информации пока нет.

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