Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Предполагаемому виновнику массового дорожно-транспортного происшествия на Рублевке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», - говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Крупная авария на Рублевском шоссе произошла 8 февраля. Согласно уточненным данным от МЧС, в результате столкновения нескольких автомобилей пострадали четыре человека. Троих пришлось извлекать из обломков при помощи специального оборудования.

В столичном главке ГИБДД полагают, что виновником ДТП может быть водитель автомобиля Mercedes. По предварительным данным, он принадлежит миллиардеру, владельцу девелоперской компании S.Holding Алексею Шепелю, который также пострадал в аварии.