Порядка пятисот преступлений против мирного населения Донбасса расследует Следственный комитет России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

За время обстрелов со стороны Украины погибли более двух с половиной тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. К уголовной ответственности заочно привлечены свыше сотни человек, среди них - бывшие высокопоставленные украинские чиновники и военнослужащие, которые лично отдавали приказ стрелять.

Сейчас Ваня Воронов улыбается, играет в машинки. А рядом находится его мама, которая ни на шаг не отходит от ребенка, словно боится, что все повторится вновь. В 2015 году один снаряд, выпущенный со стороны Украины в сторону Шахтерска, унес жизнь сразу двух ее родных - мужа и младшего сына. Ваня выжил чудом, но потерял обе ноги и правую кисть руки. В глазах пыль, осколки, но врачи из Москвы вернули мальчику зрение. Таких историй точно не десятки, а сотни, если не тысячи: с 2014 года украинские силовики ведут военные действия на территории Донбасса.

«Непрекращающиеся обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения обрывают жизни тысяч людей. Среди погибших - старики и дети. Жизни других навсегда искалечены серьезными травмами», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Это ни что иное как преступления против мира и человечности, а за любое преступление должно последовать наказание. Вот уже как восемь лет Следственный комитет России фиксирует каждое противоправное действие, собирает улики и как результат - 467 уголовных дел о событиях на территории Украины.

«Их фигурантами становятся представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений... и все те, кто причастен к этим преступлениям. Так, зафиксированы факты похищения российских граждан на территории Украины участниками преступного сообщества, где не обошлось и без сотрудников СБУ», - поделилась информацией Светлана Петренко.

Следственный комитет обнародовал и фигурантов уголовных дел, поименно и с фотографиями: 31 человек, по приказам которых украинские военнослужащие осуществляли прицельный огонь по жилым домам, школам, больницам и объектам гражданской инфраструктуры Донбасса. Ежеминутно гибло мирное население.

«В списке такие персоны как бывший замминистра внутренних дел Украины - Антон Геращенко, он же куратор сайта "Миротворец". Призывал публиковать досье на российских военнослужащих в Сирии, чтобы эти данные использовали террористы. Василий Зубанич отдавал приказ своим подчиненным обстрелять жилые дома села Коминтерново на юге ДНР, за счет человеческих жизней пытался спровоцировать на ответный огонь подразделения Народной Милиции ДНР, чтобы устроить шоу для украинских журналистов, прибывших на фронт. По отмашке майора ВСУ Михаила Драпатова в 2014 году в Мариуполе БМП 72-й бригады давит вышедших на мирную акцию сторонников мирных отношений с Россией», - рассказал «Звезда» военный корреспондент «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Преступления совершались не только на юго-востоке, но и на всей территории Украины. Официальные украинские власти проигнорировали и нападения радикалов на российские дипломатические учреждения, а таких случаев было больше 20.

К уголовной ответственности заочно привлечено 103 человека. Список фигурантов по делу обновляется. Каждый приговор и обвинение подкреплены конкретными доказательствами. Украинская сторона содействия в расследованиях не оказывает, скорее добавляет работы российским следователям: удары по Донбассу тяжелым вооружением, запрещенным минскими соглашениями, не прекращаются.