Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста в связи с заменой госфлага РБ в Днепре

Белорусское посольство направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с заменой государственного флага Республики Белоруссия в украинском Днепре на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического представительства.

В связи с инцидентом посол РБ в Киеве Игорь Сокол направил в мэрию обращение, в котором, в частности, говорилось, что замена флага оскорбляет чувства большинства белорусов, однако никакой реакции от руководства украинского города на это обращение не последовало.

«В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне», - сказано на сайте дипмиссии Белоруссии.

В посольстве отметили, что Минск считает данный поступок «циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации», а также актом «государственного вандализма со стороны властей Украины», который нарушает нормы международного права и дипломатический протокол.

Кроме того, белорусские дипломаты потребовали вернуть государственный флаг на здание и провести расследование по факту произошедшего.