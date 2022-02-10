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Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Анна Касаткина
01:09 10.02.2022
По словам министра, праздник способствует распространению знаний о профессии и укреплению уважительного отношения к дипломатическому труду.
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника, который ежегодно празднуется 10 февраля. Как отметил министр, дипломатическая служба вносит вклад в обеспечение безопасности страны и создание благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития.

«Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника. Прежде всего, хотел бы от души поздравить всех с нашим общим праздником - где бы вы ни трудились: в загранучреждениях, представительствах МИД в регионах или в Центральном аппарате», - сказал Лавров.

По словам министра, праздник способствует сохранению и приумножению лучших мидовских традиций, распространению знаний о профессии, укреплению уважительного отношения к дипломатическому труду.

«Сегодня, опираясь на накопленный опыт и богатейшие традиции, дипломатическая служба остается в авангарде усилий по продвижению и защите интересов Родины на международной арене. Вносит свой вклад в обеспечение безопасности страны, создание благоприятных внешних условий для динамичного внутреннего развития, повышения уровня и качества жизни граждан», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что дипломаты стремятся продвигать созидательную повестку дня, направленную на объединение усилий с единомышленниками ради справедливого решения общих международных проблем. Такая линия опирается на общепризнанные нормы международного права, в первую очередь, на цели и принципы Устава ООН, и пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе, отметил глава МИД РФ.

«Это позволяет нам расширять взаимовыгодное равноправное сотрудничество - в самых разных форматах - с большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки», - напомнил он.

Своим коллегам Лавров пожелал доброго здоровья, благополучия и новых свершений на благо России.

День дипломатического работника учрежден в России 31 октября 2002 года указом президента Владимира Путина. Дата 10 февраля выбрана в связи с первым упоминанием в этот день в 1549 году Посольского приказа, ведавшего в Русском царстве отношениями с иностранными государствами.

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