Лавров допустил уменьшение численности персонала диппредставительств на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу российских диппредставительств на Украине покинуть страну. Об этом он упомянул в ходе пресс-конференции со своей британской коллегой Лиз Трасс.

«Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег. - прим. ред.) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу дипломатических учреждений на время уехать домой», - подчеркнул дипломат.

В четверг, 10 февраля, Лавров проводит встречу с британской коллегой Лиз Трасс. Ранее сообщалось, что они затронут вопросы европейской безопасности, особенно в части обеспечения долгосрочных юридических гарантий для России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад хочет реальной провокации на Украине, его цели - это силовая операция в Донбассе либо полный отказ от минских договоренностей.

По его словам, поведение Запада выглядит немного сюрреалистичным. Цель такого поведения, по словам министра, заключается в том, чтобы Киев сорвался на силовую операцию в Донбассе или «иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности».