Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликованы кадры спасения журналистов в Сирии генерал-майором Конашенковым

Егор Левин
10:00 09.01.2022
Понимая всю потенциальную опасность и ответственность, офицеры ДИМК всегда заранее прорабатывают вопросы безопасности, обеспечивая журналистов бронежилетами и касками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Реальный боевой опыт российских офицеров, работающих в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, не идет в сравнение ни с какими специальными курсами журналистов по работе в горячих точках. Руководитель ДИМК, генерал-майор Игорь Конашенков лично прошел и восстановление порядка на Северном Кавказе, и операцию в Южной Осетии, и миротворческую миссию в Абхазии. Когда в 2015 году пришло понимание, что в Сирию необходимо отправить большой журналистский пул, он, по поручению министра обороны, вместе с офицерами ДИМК организовал два больших пресс-тура. Второй особенно запомнился приехавшим тогда в Сирию журналистам.

Дело в том, что во время него представители СМИ едва не попали под артиллерийский обстрел, и именно Конашенков сохранил их жизни в такой непростой ситуации. Программа «Военная приемка» публикует кадры того самого момента.

На фоне генерал-майора внезапно взрывается одно из зданий. Практически сразу - еще одно соседнее. Конашенков, молниеносно оценив обстановку, бросается к журналистам, отгоняет их к ближайшему зданию и вызывает по рации БТР. Машина незамедлительно подъезжает и прикрывает отход представителей СМИ до ближайшего укрытия. Офицер с боевым опытом, кавалер Ордена Мужества, Конашенков не дал развиться панике и быстро вывел участников пресс-тура из-под обстрела.

Понимая всю потенциальную опасность и ответственность за свои и чужие жизни, офицеры ДИМК всегда заранее прорабатывают вопросы безопасности, обеспечивая журналистов бронежилетами и касками. БТР поблизости в тот раз тоже оказался как нельзя более кстати.

В том пресс-туре принимали участие журналисты из Associated Press, CBS, BBC и нескольких других международных телеканалов. Казалось, ситуация испугает их и развернет против российской армии, однако, случилось наоборот: их эфиры после возвращения были полны лестных и благодарных отзывов в сторону российских офицеров и их профессионализма.

«Военная приемка. В битве за информацию»: секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства, устройство одного из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ, иностранные СМИ на учениях армии России и вечное хранение архивов новостей о ней - смотрите в новом выпуске программы на сайте телеканала, приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:08 В стране и мире
Актер Илья Глинников найден живым в горах Алма-Аты
08:55 В стране и мире
Около 800 преступников участвовали в захвате аэропорта Алма-Аты 5 января
07:12 В стране и мире
Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме под Костромой
08:18 В стране и мире
Казахстан 9 января планирует выполнить 38 международных рейсов
Популярное
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.