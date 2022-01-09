Опубликованы кадры спасения журналистов в Сирии генерал-майором Конашенковым

Реальный боевой опыт российских офицеров, работающих в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, не идет в сравнение ни с какими специальными курсами журналистов по работе в горячих точках. Руководитель ДИМК, генерал-майор Игорь Конашенков лично прошел и восстановление порядка на Северном Кавказе, и операцию в Южной Осетии, и миротворческую миссию в Абхазии. Когда в 2015 году пришло понимание, что в Сирию необходимо отправить большой журналистский пул, он, по поручению министра обороны, вместе с офицерами ДИМК организовал два больших пресс-тура. Второй особенно запомнился приехавшим тогда в Сирию журналистам.

Дело в том, что во время него представители СМИ едва не попали под артиллерийский обстрел, и именно Конашенков сохранил их жизни в такой непростой ситуации. Программа «Военная приемка» публикует кадры того самого момента.

На фоне генерал-майора внезапно взрывается одно из зданий. Практически сразу - еще одно соседнее. Конашенков, молниеносно оценив обстановку, бросается к журналистам, отгоняет их к ближайшему зданию и вызывает по рации БТР. Машина незамедлительно подъезжает и прикрывает отход представителей СМИ до ближайшего укрытия. Офицер с боевым опытом, кавалер Ордена Мужества, Конашенков не дал развиться панике и быстро вывел участников пресс-тура из-под обстрела.

Понимая всю потенциальную опасность и ответственность за свои и чужие жизни, офицеры ДИМК всегда заранее прорабатывают вопросы безопасности, обеспечивая журналистов бронежилетами и касками. БТР поблизости в тот раз тоже оказался как нельзя более кстати.

В том пресс-туре принимали участие журналисты из Associated Press, CBS, BBC и нескольких других международных телеканалов. Казалось, ситуация испугает их и развернет против российской армии, однако, случилось наоборот: их эфиры после возвращения были полны лестных и благодарных отзывов в сторону российских офицеров и их профессионализма.

«Военная приемка. В битве за информацию»: секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства, устройство одного из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ, иностранные СМИ на учениях армии России и вечное хранение архивов новостей о ней - смотрите в новом выпуске программы на сайте телеканала, приложении SMART.TV и на канале в Youtube.