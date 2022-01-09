Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии

С приходом на должность министра обороны Сергея Шойгу началась эпоха возрождения российской армии. Стало меняться к ней и отношение российского общества. Глава Минобороны рассказал программе «Военная приемка» о том, насколько большие усилия в отношении информирования населения приходилось предпринимать для этого. Причем, в кратчайшие сроки, так как отставание от запланированных показателей на тот момент было существенным.

«Казалось, у нас есть телеканал “Звезда” есть радио “Звезда” есть газета “Красная звезда” - ну и живите, наслаждайтесь. Нет, и это понимание пришло довольно быстро, когда мы поняли, какой объем “оружия” применяется против нас, начиная от фейков, и заканчивая просто информационными вбросами и атаками. Я говорю именно про информационные войны», - заявил Шойгу.

Как подчеркнул министр, в успешном достижении поставленных целей и полном «форматировании» отношения к армии в России - огромная заслуга информационного блока, который представляют собой Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России и многие другие источники, среди которых одних только печатных СМИ 10 журналов и 8 газет.

Даже в годы войны воениздат работал как часы. Базовые принципы военных информационщиков - оперативность и достоверность - были заложены еще в ту пору. Современный ДИМК развил их и превратил в систему.

«Военная приемка. В битве за информацию»: секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства, устройство Департамента информации и массовых коммуникаций, одного из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ, иностранные СМИ на учениях армии России и вечное хранение архивов новостей о ней - смотрите в новом выпуске программы на сайте телеканала, приложении SMART.TV и на канале в Youtube.