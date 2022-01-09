Статс-советник Панков рассказал о стремительных изменениях технологий работы с информацией

Впервые понятие «информационное обеспечение» появляется при на тот момент министре обороны РФ Сергее Иванове. Тогда начальником управления информации был назначен генерал-майор Сергей Рыбаков, который первым стал выстраивать информационную вертикаль и заложил основы работы на опережение, когда органы Минобороны узнавали о любом происшествии в армии раньше прессы.

С тех пор впервые за уже постсоветский период в Министерстве обороны России создали единую целостную систему подготовки специалистов органов информационного обеспечения. О важности этого автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Телекоммуникации, технологии работы с информацией - все это стремительно изменяется, и это предъявляет повышенные требования к работникам данной сферы», - пояснил он.

«Военная приемка. В битве за информацию»: секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства, устройство одного из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ, иностранные СМИ на учениях армии России и вечное хранение архивов новостей о ней - смотрите в новом выпуске программы на сайте телеканала, приложении SMART.TV и на канале в Youtube.