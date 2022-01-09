Большие цифры - большие обязательства: Цаликов рассказал об аудитории сайта Министерства обороны РФ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал «Военной приемке» о плодотворной работе информационных ресурсов ведомства. По его словам, аудитория неизменно велика, поэтому Минобороны всегда четко следит за той информацией, которую размещает.

«Ежедневно более 100 тысяч человек заходит на наш сайт, чтобы посмотреть те или иные новости. Это реально большие цифры, и это накладывает обязательства. Раз они к нам идут, значит, они должны там увидеть, прочитать то, что нужно, то, что интересно, то, что правильно подано», - заявил замминистра.

Сейчас сайт Министерства обороны России работает на пяти языках, включая арабский, и многие иностранцы интересуются производимым в ведомстве медиаконтентом. Специалисты Минобороны создают уникальные публикации в стиле Вооруженных Сил России.

Смотрите все секреты информационной кухни Министерства обороны России и технологии ведения информационного противоборства в новом фильме «Военная приемка. В битве за информацию». Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии и какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы? Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.