«Будет совсем другая направленность»: Шойгу назвал причину открытости армии России перед зарубежными СМИ

В практике Вооруженных Сил России - приглашать многочисленные иностранные журналистские пулы на масштабные военные учения и иные значимые события, чтобы их освещение в зарубежных СМИ было гарантированно достоверным. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу ответил на вопрос автора и ведущего программы «Военная приемка» Алексея Егорова, не считает ли он излишней подобную открытость со стороны России.

«Да нет, знаете. Слишком закрытыми мы были. Слишком открытыми вряд ли мы станем. По работе в Сирии ничего не скрывали, за исключением каких-то специальных вещей. Да, там гибли ребята, да, мы выполняли непростую боевую задачу. Если этого не показывать и не рассказывать, это будут показывать и рассказывать другие. И там будет совсем другая направленность, совсем другой объем информации, направленной, как правило, в негативную сторону», - заявил глава Минобороны РФ.

Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства: на этот раз «Военная приемка» расскажет, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ - Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «В битве за информацию» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и приложении SMART.TV.