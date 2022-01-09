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«Люди не просто врали»: Конашенков рассказал, как зарубежные СМИ перевирали новости о ВС РФ

Егор Левин
09:40 09.01.2022
Из-за негативных ситуаций с нечестными журналистами в ДИМК занимаются сбором и сохранением всей размещенной в СМИ информации о российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков поделился эмоциями от ситуаций, когда представители СМИ после встречи с ним вели себя непрофессионально, искажая реальные факты и документальную информацию. В частности, это касалось времени, когда он возглавлял подразделения информационного обеспечения объединенной группировки войск на Северном Кавказе, а также миротворческих сил в зонах грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов.

По словам Конашенкова, было очень сложно совладать с собой после того, как по прошествии ежедневной 16-часовой работы с иностранными журналистами он видел совсем не тот итог, который должен был быть.

«И вроде бы люди нормальные, живые, умные, грамотные. Все понимали, кивали головой. Но потом, когда я через неделю читал, у меня переворачивалось мое внутреннее понимание того, что происходит. Люди не просто врали, а переворачивали с ног на голову», - поделился руководитель департамента.

Именно для таких ситуаций в ДИМК и занимаются сбором и сохранением всей размещенной в СМИ информации о российской армии. Для того, чтобы при случае обратиться к совести беспринципных или непрофессиональных журналистов.

«Я после этого даже кое с кем из них встречался через несколько суток, и они старались отворачивать взгляд. Вот эта фраза их коронная: “Господин полковник, извините, это не я, это там, в редакции...”. А вы - не журналист? Это как понимать? Вы же - первоисточник того, что вы видели. Вы должны правду ведь донести до своих читателей», - рассказал Конашенков.

Смотрите все секреты информационной кухни Министерства обороны России и технологии ведения информационного противоборства в новом фильме «Военная приемка. В битве за информацию». Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии и какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы? Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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