Сначала улучшать, затем показывать: Цаликов назвал первоочередные задачи информационной политики ВС РФ

Отношение россиян к армии сильно изменилось за последние 9 лет. Далеко не последнюю, если не первостепенную роль в этом сыграло изменение отношения к информационной политике Министерства обороны РФ. Ее координирует первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Он рассказал «Военной приемке» о том, какие задачи стояли перед ведомством для достижения такого результата.

«С одной стороны - улучшать действительность, второе - показывать это. Не наоборот, как некоторые считают, делать какие-то пиар-картинки и потом под эти картинки пытаться что-то подогнать, это путь в никуда. А сначала что-то улучшить, а потом обязательно это сделать достоянием гласности», - поделился замминистра.

В эпоху СССР Вооруженные силы также имели достаточно успехов, но о них никто толком не знал. Армия была мощной, но закрытой. Ровно до того момента, как по инициативе бывшего министра обороны, маршала Советского Союза Андрея Гречко ни появились органы информационного обеспечения. Это был 1971 год.

Смотрите все секреты информационной кухни Министерства обороны России и технологии ведения информационного противоборства в новом фильме «Военная приемка. В битве за информацию». Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии и какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы? Смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.