Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Битва за информацию: Соловьев объяснил, почему повысился уровень доверия к российской армии

Егор Левин
09:30 09.01.2022
Журналист связал повышение престижа службы в ВС РФ с работой Департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Ведущий телеканала «Россия 1» и публицист Владимир Соловьев оценил важность работы Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. По его словам, вместе с изменением отношения военачальников к подаче информации изменилась в лучшую сторону и вся армия.

«Если посмотреть, как было еще не так давно, когда уровень доверия был 28%, когда первое, что приходило на ум при слове “армия” - это дедовщина, нищета, голод, старое оружие и оборванцы. И сейчас - это блестящие офицеры, это - красивые мужчины и женщины, марширующие на Красной площади», - сказал журналист.

Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства: на этот раз «Военная приемка» расскажет, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ - Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «В битве за информацию» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и приложении SMART.TV.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:08 В стране и мире
Актер Илья Глинников найден живым в горах Алма-Аты
08:55 В стране и мире
Около 800 преступников участвовали в захвате аэропорта Алма-Аты 5 января
07:12 В стране и мире
Около 300 вооруженных людей задержаны при попытке покинуть Казахстан
06:50 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме под Костромой
08:18 В стране и мире
Казахстан 9 января планирует выполнить 38 международных рейсов
Популярное
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.