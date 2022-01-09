Битва за информацию: Соловьев объяснил, почему повысился уровень доверия к российской армии

Ведущий телеканала «Россия 1» и публицист Владимир Соловьев оценил важность работы Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. По его словам, вместе с изменением отношения военачальников к подаче информации изменилась в лучшую сторону и вся армия.

«Если посмотреть, как было еще не так давно, когда уровень доверия был 28%, когда первое, что приходило на ум при слове “армия” - это дедовщина, нищета, голод, старое оружие и оборванцы. И сейчас - это блестящие офицеры, это - красивые мужчины и женщины, марширующие на Красной площади», - сказал журналист.

Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства: на этот раз «Военная приемка» расскажет, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ - Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «В битве за информацию» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и приложении SMART.TV.