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«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»

Егор Левин
09:28 09.01.2022
Министр обороны подчеркнул значимость правильного формирования информационной повестки для создания благоприятного образа на мировой арене.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, съемочная группа раскрыла секреты информационной кухни военного ведомства. Собирая все публикующиеся в СМИ материалы про армию, ДИМК формирует мощнейшую базу данных. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объяснил автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, почему это необходимо.

«Сегодня - это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права. И к этому надо подходить не как к некоей такой обслуге нашей деятельности. Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», - заявил глава Минобороны.

Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии? Какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «Военная приемка. В битве за информацию».

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