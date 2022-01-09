Глава Госдепа рассказал об ожиданиях перед переговорами РФ и США в Женеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящие переговоры с Россией по вопросам безопасности в Женеве станут некой возможностью обсудить обеспокоенность Кремля по поводу расширения НАТО. Наиболее приемлемым Вашингтон считает путь дипломатии и диалога, утверждает Блинкен.

«Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России, а также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе», - сказал госсекретарь телеканалу CNN.

Кроме того, Блинкен еще раз напомнил, что администрация США готова применить «решительные меры», если российская сторона пойдет по пути конфронтации.

«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии», - отметил госсекретарь.

Ранее Энтони Блинкен назвал определенные требования России к США в сфере безопасности «абсолютно невыполнимыми». По его словам, РФ известно, какие просьбы не могут быть исполнены, но при этом Россия знает и о тех сферах, где у держав может быть диалог.