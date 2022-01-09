Тысячи миротворцев: в Алма-Аты становится спокойнее после завершения переброски контингента ОДКБ

Масштабная операция по переброске объединенного миротворческого контингента в республику Казахстан завершена. Основная нагрузка по доставке миротворцев легла на плечи российских летчиков - в среднем, за сутки в страну прибывали от 30 до 50 военных транспортников с личным составом и техникой. Тяжелую бронетехнику не предусматривает миротворческая миссия.

Основу миротворческого контингента составляют мобильные подразделения из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Всего в Казахстан прибыло 2500 человек.

На улицах Алма-Аты стало спокойнее, работают отдельные небольшие магазины и ездит редкий транспорт, но, к примеру, крупные торговые сети, больше всего пострадавшие от беспорядков, до сих пор закрыты. Это создает местному населению серьезные трудности, так как в свободном доступе отсутствуют целые категории товаров, например, детское питание.

Аэропорт Алма-Аты до сих пор не принимает гражданские рейсы. Из-за этого большое количество россиян, желающих вернуться на родину, столкнулись с большими проблемами. Но экипажи ВТА РФ оказывают помощь тем, кто не смог вовремя улететь. Эта работа будет продолжаться, пока аэропорт не вернется к нормальной работе.

Материал подготовили Егор Левин и Кирилл Ховрин