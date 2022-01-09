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«Я вижу фотографии террористов, их имена»: Шойгу рассказал о личных делах убитых ВС РФ боевиков

Егор Левин
13:50 09.01.2022
Министр обороны РФ объяснил, зачем России нужна политика разумной открытости в отношении проводимых боевых операций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress
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Если где-то существует информационный вакуум, его обязательно кто-то заполнит. Поэтому политика Министерства обороны России в отношении инфоповодов - работать на опережение. Подход разумной открытости распространяется в том числе и на зоны боевых действий.

Россия рассказывает о действиях своей армии в Сирии, и какие цели преследует. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, почему такая «разумная открытость» необходима, даже в контексте общемировой политики.

«Раз в квартал, раз в полгода мне приносят альбом. В этом альбоме я вижу фотографии террористов, их имена, откуда они, которые уничтожены в Сирии. Вот этот человек - проехал полпланеты, участвовал в 10-20 террористических атаках, вот этот - уничтожал памятники культуры, вот этот - разорял дома, этот - насиловал женщин, этот - брал в заложники. Когда я на одной из закрытых встреч с журналистами сказал: “Вот, пожалуйста, посмотрите”, там было на тот момент главарей исключительно больше четырехсот. Теперь представим себе, что все они живы. И все они вернулись домой. Что мы тогда будем делать и как мы будем говорить о том, что была возможность их на дальних подступах остановить, а мы этого не сделали?», - заявил глава Минобороны России.

Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства: на этот раз «Военная приемка» расскажет, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ - Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «В битве за информацию» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и приложении SMART.TV.

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