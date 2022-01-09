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Новый год, новый бунт: в мире вспыхивают протесты против обязательной вакцинации

Алексей Курильченко
Ксения Июльская
13:19 09.01.2022
Жесткие решения о введении всеобщей обязательной вакцинации в нескольких странах вызвали ожесточенные противостояния на улицах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Больше ста тысяч французов вышли на улицы Парижа, протестуя против введения вакцинных пропусков - под огонь фаейров, барабанную дробь и звуки революционной «Марсельезы». Полиция встретила участников марша жестко - дубинками и слезоточивым газом. Оттесняя толпу, полицейские встретили яростное сопротивление. В стычках пострадали минимум трое правоохранителей. С наступлением темноты люди зажгли фонари и начали скандировать «Свобода».

Протестующие говорят, что готовы идти ва-банк - с 15 января власти могут изолировать от нормальной жизни всех непривитых. Сенат страны рассматривает законопроект, по которому пройти в общественные места можно только поставив двухкомпонентную прививку. Справки о перенесенном коронавирусе и отрицательный ПЦР-тест действовать не будут. Президент Эммануэль Макрон в интервью местным СМИ жестко и в недипломатичных выражениях высказался об антиваксерах и курсе страны на максимальный процент вакцинации.

«Я действительно хочу их "задолбать", и мы продолжим делать это - до конца... В тюрьму я их отправить не могу, поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе, не попадете в театр и кино», - заявил президент.

Обстановка накаляется и в Австрии. С 1 февраля там вводят всеобщую обязательную вакцинацию. Отказ грозит административным наказанием. Выразить свое несогласие с этим на улицы Вены вышли почти 40 тысяч человек.

В Германии полиция распрыскивает перцовые баллоны, чтобы разогнать толпу в Магдебурге. Массовые протесты против ужесточения санитарных мер прошли также в Мюнхене, Оберхаузене и других крупных городах. Власти Германии также заявили о скором введении обязательной вакцинации - эту меру поддержали руководители всех 16 земель. Антиковидные протесты проходят и в других частях света. В столице Южной Кореи люди требуют отменить запрет для невакцинированных посещать супермаркеты и торговые центры. Новые протесты захватили и Австралию - уже с завтрашнего дня там начнут вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет.

«То, что они собираются сделать с детьми и уже сделали с подростками - преступление! Это же эксперимент, мы понятия не имеем, что потом произойдет с ними», - заявил один из протестующих.

В Мельбурне толпа несогласных заняла весь центр города. Люди говорят, что добровольный характер вакцинации их не успокаивает. Они опасаются, что в дальнейшем правительство может сделать  детские прививки обязательными.

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