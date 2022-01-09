Опубликованы кадры тренировок российских десантников во взятом под контроль аэропорту Алма-Аты

Переброска миротворческого контингента из стран-членов ОДКБ в Казахстан идет беспрерывно. Российские военнослужащие 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии вылетели из Ивановской области. В Ил-76 грузят десятки командно-штабных машин, бронетранспортеров и БМД-2.

«Воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивает группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124. Сразу по прибытии миротворцы приступают к выполнению задач.

Десантники, фактически взявшие в кольцо аэропорт Алма-Аты, готовы к любому повороту событий: в случае возникновения угрозы воздушным судам есть отработанная схема действий, которую тренируют три раза в сутки. Воздушная гавань в зоне ответственности 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ульяновские десантники постоянно патрулируют и внутренний периметр.

«За прошедшие сутки осуществили переброску воздушным транспортом из города Ульяновск в город Алма-Аты. Получили задачу по взятию под охрану аэродрома. С задачей справились, выставили посты охранения и патрули. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме», - сообщил «Звезде» военнослужащий российского миротворческого контингента.

Аэропорт Алма-Аты в данный момент принимает только военные самолеты. В городе же обстановка по-прежнему напряженная - центр блокирован казахскими силовиками. Продолжается контр-террористическая операция.

Материал подготовили Егор Левин и Кирилл Ховрин