Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликованы кадры тренировок российских десантников во взятом под контроль аэропорту Алма-Аты

12:47 09.01.2022
Воздушная гавань в зоне ответственности 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ульяновские десантники постоянно патрулируют и внутренний периметр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Переброска миротворческого контингента из стран-членов ОДКБ в Казахстан идет беспрерывно. Российские военнослужащие 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии вылетели из Ивановской области. В Ил-76 грузят десятки командно-штабных машин, бронетранспортеров и БМД-2.

«Воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивает группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124. Сразу по прибытии миротворцы приступают к выполнению задач.

Десантники, фактически взявшие в кольцо аэропорт Алма-Аты, готовы к любому повороту событий: в случае возникновения угрозы воздушным судам есть отработанная схема действий, которую тренируют три раза в сутки. Воздушная гавань в зоне ответственности 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ульяновские десантники постоянно патрулируют и внутренний периметр.

«За прошедшие сутки осуществили переброску воздушным транспортом из города Ульяновск в город Алма-Аты. Получили задачу по взятию под охрану аэродрома. С задачей справились, выставили посты охранения и патрули. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме», - сообщил «Звезде» военнослужащий российского миротворческого контингента.

Аэропорт Алма-Аты в данный момент принимает только военные самолеты. В городе же обстановка по-прежнему напряженная - центр блокирован казахскими силовиками. Продолжается контр-террористическая операция.

Материал подготовили Егор Левин и Кирилл Ховрин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:41 В стране и мире
Видео
В Техасе вспыхнули 30 вагонов со спиртом
09:28 Армия
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
09:08 В стране и мире
Актер Илья Глинников найден живым в горах Алма-Аты
11:30 В стране и мире
Пилот рассказал о попытках радикалов вскрыть самолеты с пассажирами в Алма-Ате
10:23 В стране и мире
В МИД заявили, что РФ не будет обсуждать с США ситуацию в Казахстане
Популярное
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Видео
Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео
Захарова назвала слова Блинкена по Казахстану «детским лепетом» и «чушью»
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.