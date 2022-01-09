«Я говорю про информационные войны»: Шойгу о роли ТРК «Звезда» и газеты «Красная звезда» в повышении престижа ВС РФ

За время работы Сергея Шойгу в должности министра обороны России в стране значительно изменилось отношение к службе в армии и к этой структуре в целом. В беседе с программой «Военная приемка» глава оборонного ведомства упомянул, что в информационных войнах, развернутых в то время против Вооруженных Сил РФ, принимали участие все имеющиеся ресурсы. Одних только их для полноценного «форматирования» гражданских взглядов было недостаточно, но свою роль они сыграли.

«Казалось, у нас есть телеканал “Звезда” есть радио “Звезда” есть газета “Красная звезда” - ну и живите, наслаждайтесь. Нет, и это понимание пришло довольно быстро, когда мы поняли, какой объем “оружия” применяется против нас, начиная от фейков, и заканчивая просто информационными вбросами и атаками. Я говорю именно про информационные войны», - заявил Шойгу.

Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства: на этот раз «Военная приемка» расскажет, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны РФ - Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой? Все это - в документальном фильме «В битве за информацию» на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube и приложении SMART.TV.