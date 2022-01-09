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В Минздраве прокомментировали видео с корпоративом в Лесосибирской больнице

Алексей Курильченко
11:13 09.01.2022
По предварительной информации, происходящие на видео события никак на связаны с неподтвержденной гибелью пациента.
В Минздраве прокомментировали видео с корпоративом в Лесосибирской больнице
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В Минздраве Красноярского края заявил об организации проверки после информации о гибели пациента в Лесосибирской межрайонной больницы. Родственники пациента утверждали, что врачи якобы отмечали корпоратив во время поступления пациента. В ведомстве отметили, это эти события между собой не связаны.

«Видео снято родственниками пациента. По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее, министерством здравоохранения будет проведена тщательная проверка всего происходящего в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи», - сообщили «Звезде» в региональном Минздраве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что один из пациентов якобы скончался, дожидаясь операции. При этом автор видео утверждал, что врачи якобы не проводили лечение из-за корпоратива.

В 2020 году в департаменте здравоохранения Курганской области пообещали уволить врача городской поликлиники после конфликта с пациентом. Накануне одна из пациенток привезла в медучреждение пожилого отца и умоляла медика помочь ему. Но вместо этого доктор раскладывал очередную партию в пасьянс, а после - увлекся чтением книги.

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