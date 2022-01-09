Транспортная прокуратура начала проверку из-за скопления пассажиров на ЖД вокзале в Мурманске

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за скопления пассажиров при входе в железнодорожный вокзал Мурманска.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников вокзала и службы транспортной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что сотрудники вокзала усилили меры безопасности из-за новогодних праздников, в связи с чем при прохождении досмотра через рамки металлодетектора и интероскопа при входе образовалась очередь.

В результате, несколько пассажиров поездов Мурманск - Москва и Мурманск - Санкт-Петербург не успели к отправке своих рейсов второго и четвертого января.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на Московской железной дороге вернулся к допандемийному уровню.