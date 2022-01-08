Более тысячи военнослужащих Балтфлота приняли участие в Рождественском Крестном ходе

В день Рождества Христова в главной военно-морской базе Балтийского флота в Балтийске состоялся рождественский воинский Крестный ход и воинская литургия у Храма Святого Благоверного князя Александра Невского. В этом году крестный ход и праздничная служба проводились с соблюдением мер предосторожности.

В сопровождении помощника командира соединения морской пехоты береговых войск Балтийского флота по работе с верующими военнослужащими иерея Константина Киосева Крестный ход прошел от расположения соединения до храма святого Александра Невского в Балтийске. В Крестном ходе и Литургии приняли участие около тысячи военнослужащих Балтийского гарнизона.

Днем в расположениях рот по всей части был организован просмотр телепередач и кинофильмов, посвященных Рождеству Христову.

В стенах Главного храма Вооруженных Сил России 7 января прошло Рождественское богослужение. В этом году ночную праздничную Божественную литургию служил епископ Бронницкий Савватий.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев