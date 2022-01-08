Пропавших у Каракольских озер отца и двоих детей обнаружили

Мужчину и двоих его детей, пропавших в районе Каракольских озер неподалеку от села Урлу-Аспак, нашли поисковики. Ушедших из дома на прогулку в 10 часов утра 7 января, их обнаружили живыми и здоровыми около 4 часов ночи на следующий день. В медицинской помощи мужчина и дети не нуждаются.

Они отправились на прогулку из села Урлу-Аспак в направлении Каракольских озер. Планировали вернуться к 17 часам, но неожиданно перестали выходить на связь. Родственники заметили это и обратились за помощью. В короткие сроки была организована поисковая операция. Как оказалось, у пропавших сломался снегоход и они пешком выдвинулись в сторону дома. В 03:25 8 января их обнуражили волонтер Андрей Калугин и местный гид Андрей Костиков. В 5 утра они прибыли домой. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.

В поисках пропавших приняли участие 47 человек и 30 единиц техники, в том числе - 20 снегоходов. От МЧС - 17 человек и 5 единиц.