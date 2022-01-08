Развернулись и получили задачу: российские десантники рассказали о начале своей миссии в Казахстане

В Казахстан направляются все новые самолеты с миротворцами. Переброска из России идет в круглосуточном режиме с трех военных аэродромов - только из одной Ивановской области запланированы больше 20 рейсов. Именно оттуда вылетают военнослужащие 98-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. В Ил-76 грузят десятки командно-штабных машин, бронетранспортеров и БМД-2. И берут курс на Казахстан.

В общей сложности, «воздушный мост» между Россией и Казахстаном обеспечивает группировка из семидесяти Ил-76 и пяти Ан-124. Самолеты ВКС доставляют в зону миротворческой операции не только российский контингент, но и военнослужащих других государств-членов ОДКБ. Так завершилась переброска из Белоруссии. Сразу по прибытии миротворцы приступают к выполнению задач.

«Накануне прибыли в Казахстан, развернулись в заданном районе, получили задачу по охране и обороне жизненно-важных государственных объектов», - сообщил корреспонденту «Звезды» прибывший на место военнослужащий российского миротворческого контингента.

Десантники, фактически взявшие в кольцо аэропорт Алма-Аты, готовы к любому повороту событий: в случае возникновения угрозы воздушным судам есть отработанная схема действий, которую тренируют три раза в сутки. В самом же городе обстановка по-прежнему напряженная.