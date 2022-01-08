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За сутки в РФ выявлено более 16 тысяч заболеваний COVID-19

Алексей Курильченко
12:12 08.01.2022
Наибольшее число заражений выявлено в Москве, Воронежской и Самарской областях.
За сутки в РФ выявлено более 16 тысяч заболеваний COVID-19
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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За последние сутки в России выявлено 16 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве (2060), Воронежской (1112) и Самарской (919) областях. При этом за сутки выздоровело 20 449 человек.

Ранее, 3 января, было выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, прирост числа заболевших достиг минимума с 17 июня 2021 года.

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