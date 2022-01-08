За сутки в РФ выявлено более 16 тысяч заболеваний COVID-19

За последние сутки в России выявлено 16 568 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве (2060), Воронежской (1112) и Самарской (919) областях. При этом за сутки выздоровело 20 449 человек.

Ранее, 3 января, было выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, прирост числа заболевших достиг минимума с 17 июня 2021 года.