Подразделения ВДВ российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан из трех областей
В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан.
«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский», «Иваново-Северный», «Ульяновск-Восточный», - об этом сообщает Министерство обороны России.
В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.