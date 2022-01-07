Во Франции разбился частный вертолет: есть погибшие

В центральной части Франции произошло крушение вертолета. Сообщается, что катастрофа произошла в департаменте Пюи-де-Дом. В результате трагедии погибли два человека.

«Два человека, находившиеся на борту, погибли. Причины крушения и личности погибших предстоит установить», - цитирует ТАСС французские СМИ.

Сообщается, что связь с частным вертолетом была утеряна примерно в 19:30 по московскому времени. Спустя примерно час упавший вертолет был найден.

Ранее в России один человек погиб и двое получили травмы при крушении частного вертолета в Башкирии. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управления на транспорте СК РФ.