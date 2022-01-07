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В ЦДРА состоялся показ рождественского мюзикла для детей военнослужащих

Алексей Курильченко
12:29 07.01.2022
Художественный руководитель ЦДРА предложила неординарное решение: объединить персонажей известных русских сказок с героями восточных сказок в одно захватывающее действие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В канун Рождества, 6 января, Центральном доме Российской Армии состоялся показ новогоднего мюзикла «#СказкаПоНовому». Это яркий, зрелищный и динамичный проект, раскрывающий современный взгляд на весьма популярный, особенно среди юных зрителей, жанр сказки. Более того, его автор - художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова - предложила неординарное решение: объединить персонажей известных русских сказок с героями восточных сказок в одно полное приключений, захватывающее действие.

«Мы интерпретируем классические сказки в таком стиле, чтобы они были понятны современным детям, которые растут в цифровом мире. Но финал у всех сказок один. Добро непременно побеждает зло», - подчеркнула Ирина Титова.

Роли героев спектакля, в том числе и вокальные партии, исполняют артисты ЦДРА.

В спектакле есть отсылки к популярным трендам современных детей и подростков вроде «волшебнета», или вечеринки с лешими и русалками. Есть и параллели, понятные больше взрослым, вроде «Волшебного Таможенного союза», но это лишь добавляет интриги и свежести спектаклю.

«#СказкаПоНовому» - интерактивное представление. Артисты играют не только на сцене, но и в зрительном зале, а дети становятся непосредственными участниками событий.

Особую роль в этом спектакле играют яркие хореографические номера в стиле милитари: танец службы безопасности Бабы Яги в тридевятом царстве, да и сама прогрессивная Баба Яга в камуфляже, солнцезащитных очках и на гироскутере. Когда действие сказки переносится в пустыню Востока, зрителей очаровал танец и костюм кобры Нагайны.

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