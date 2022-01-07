Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

«По предварительным данным частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется», - сообщается на официальном сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что на место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следователи СК России по Республике Башкортостан, а также спасательные службы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по предварительны данным один человек погиб и двое пострадали.