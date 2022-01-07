Настоящая сказка: Рождество в Главном храме ВС РФ

Настоящая сказка, ради которой почти 150 тысяч человек уже посетили этой зимой парк «Патриот». Рождественская ярмарка с аттракционами на любой вкус. И зимние забавы для всей семьи. Яркие огоньки освещают огромную территорию вокруг ледового катка, сказочная атмосфера, которая как нельзя лучше дополняет ощущение пришедшего праздника.

Величественный собор во имя Воскресения Христова, возведенный в честь подвигов нашего народа во время всех войн, его строительство было завершено в канун 75-й годовщины Великой Победы и это уже второе Рождество, которое отмечают в этом символичном месте. На наших глазах буквально зарождается волшебная традиция - встречать этот светлый праздник в Главном храме Вооруженных Сил. Начало богослужения знаменуется колокольным звоном.

Это одна из самых больших православных церквей в мире. У нас в стране уступает только Храму Христа Спасителя в Москве и Исакиевскому собору в Санкт-Петербурге. 95-метровый богатырь в бронзовых доспехах с золотым шлемом-куполом, который видно издалека поражает своим великолепием. За без малого два года собор уже обрел немало своих постоянных прихожан.

«Это наш любимый храм с мужем, мы сюда любим приезжать на праздники, такой удивительный комплекс, которому равных во всей России во всем мире нет. Оформление, прежде всего, сама идея храма, который передает нашу силу, величие России, то, что здесь можно отметить этот праздник - это восхитительно, мы еще и покатались тут на коньках. Здорово», - рассказала посетительница Анфиса Мухина.

Захватывающая дух акустика. Голоса мужского хора поднимаются под самый купол. Под сводами собора, посвященного героизму русских солдат, так много воинских символов. Ордена на витражах и иконы святых-полководцев. Образ Спаса нерукотворного - в центральном куполе храма - самое большое в мире мозаичное изображение лика Христа.

«Здесь легко дышится. Служба, кажется, проходит каких-то десять минут. Я не понимаю, что происходит, я не чувствую ее - это что-то потрясающее», рассказала Людмила Питерякова.

Среди тех, кто пришел в храм этой ночью - руководство российского военного ведомства, заместители министра обороны. На рождественском богослужении немало людей в погонах. Солдаты и офицеры, члены их семей. Говорят, в рождественскую ночь сбываются самые сокровенные желания.

«Я пришла на сына посмотреть, который служит в армии, мое желание исполнилось, увидела. Здоровья конечно всем желаю, чтобы был хороший, добрый новый год, все были счастливы и все были здоровы, и коронавирус от нас ушел, чтобы мы вздохнули полной грудью все-таки», рассказала Юлия Садовникова.

Торжественную литургию служит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, епископ Бронницкий Савватий.

Настоятель собора - сам патриарх московский и всея Руси. Главный храм Вооруженных Сил, возведенный на народные деньги - один из трех патриарших соборов в России. Среди тех, кто добровольно жертвовал на создание храма не только военные, но и люди, которые не служат в армии. Они мечтали и верили в то, что когда-то смогут прийти на службу именно в этот собор. И в это Рождество у многих такое желание наконец сбылось.