МИД выразил намерение избежать череды взаимных высылок дипломатов РФ и США

Москва приложит все усилия для того, чтобы избежать череды взаимных высылок дипломатов России и США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы в качестве первого шага избежать череды взаимных высылок», - сказал Рябков в интервью «Известиям».

Дипломат также добавил, что пока у Москвы и Вашингтона отсутствует прогресс по главным вопросам, среди которых требование США выслать из страны 55 сотрудников российского МИД и ограничить срок пребывания российских дипсотрудников в командировках до трех лет.

«Они сталкиваются с аналогичными требованиями, и в отсутствие готовности хотя бы заморозить для начала применение этих требований будут происходить в ближайшей перспективе массовые отъезды в пределах численных параметров, которые уже засвечивались. Был поставлен вопрос с американской стороны об отъезде наших 55 сотрудников в два приема. Это неприемлемо», - подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков анонсировал запуск консультаций с США по визовым вопросам в 2022 году.