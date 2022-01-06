Глава Госдепа отметил возможность прогресса в отношениях с Россией

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе возможен некоторый прогресс в отношениях США и РФ. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Вашингтоне.

«Можно сравнительно быстро добиться прогресса в том, что касается мер по укреплению доверия», - сообщает его слова «Интерфакс».

В то же время он заметил, что есть вопросы, требующие более скрупулезной и длительной работы.

«Ряд тем займут у нас какое-то время. К примеру, речь идет о контроле над вооружениями. Невозможно заключить соглашение в этой сфере за несколько недель», - уточнил Блинкен.

Ранее он во время встречи с главой МИД Германии заметил, что «Северный поток-2» может выступить рычагом влияния ЕС на Россию.