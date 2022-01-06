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В Казахстане отметили резкое ухудшение ситуации с СOVID-19

Елизавета Потейчук
20:34 06.01.2022
В ведомстве призвали граждан своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться.
В Казахстане отметили резкое ухудшение ситуации с СOVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Министерство здравоохранения Казахстана зафиксировало резкое ухудшение ситуации с COVID-19 в стране. В частности, Нур-Султан перешел в «красную зону».

«В Казахстане в связи с циркуляцией "омикрона", а также из-за значительных нарушений санэпидрежима отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Сегодня в красную зону перешел город Нур-Султан», - сказано в сообщении Минздрава, которое передал телеканал «Хабар 24».

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен выше, чем в 8% взятых образцов. В министерстве отметили, что в основном заражения данным вариантом COVID-19 фиксируются в Нур-Султане и Алма-Ате. Помимо этого, в Минздраве Казахстана призвали своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее в министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что все участники массовых протестов, которые отказываются подчиняться требованиям сложить оружие, будут уничтожены. Кроме того, в МИД РФ рассматривают события в стране как попытку подрыва целостности государства извне.

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