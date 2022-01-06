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«Никто не стоит выше правил»: Австралия лишила шанса на чемпионство непривитого Джоковича

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
10:01 06.01.2022
Спортсмен имел шансы стать чемпионом 21-й раз, но ему помешало отсутствие вакцинации от COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Atilano Garcia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Самолет первой ракетки мира только подлетал к Австралии, а на материке уже обсуждали и осуждали титулованного пассажира. Новак Джокович, запутавший интригу вокруг своей вакцинации, прибывает в страну, полыхающей красным цветом на карте распространения коронавируса.

Вместо вакцинации у сербского теннисиста - медотвод. Но Джоковича остановили на пограничном контроле. Выяснилось, что команда спортсмена подала заявку на такой тип визы, которую нельзя получить без прививки. И вот - отказ во въезде в Австралию, где через одиннадцать дней стартует открывающий этот год турнир Большого шлема. А Джокович шел на рекорд - у него были все шансы стать чемпионом в 21-й раз.

«Правила есть правила. Никто не стоит выше правил. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность», - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В аэропорту Мельбурна Новака Джоковича изолировали на пять часов. И не помогли даже песни под аккордеон сербских болельщиков. Визу аннулировали, а теннисиста доставили в карантинный отель.

«Джоковичу надо решать, хочет ли он обжаловать наше решение, но если виза все же будет отменена, ему придется покинуть страну», - заявил Министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Границы для первой ракетки не помогли открыть ни организаторы турнира Аustralian Open, ни даже власти штата Виктория - ведь именно они дали зеленый свет на въезд непривитому спортсмену. Австралийцы, пережившие несколько локдаунов, а сейчас страдающие от вспышки «омикрона» - почти триста тысяч заболевших за две недели - очень резко воспринимают любую дискриминацию.

«Спасибо, Австралия, за то, что заблокировали (Джоковича - прим.ред.), как беженца, как преступника. Большое вам спасибо», - сказал фанат тенниса Зигги Мисович.

Адвокаты спортсмена обжалуют решение австралийских пограничников в суде, опираясь на опыт других участников турнира Большого шлема. Уже известно, что трое других спортсменов въехали в Австралию по той же визе, что и Джокович. Но были ли они привиты - пока не известно.

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