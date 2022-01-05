Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Настоящее новогоднее настроение: россияне открыли сезон катания с горок

Алексей Курильченко
Максим Низкодубов
09:49 05.01.2022
Во всех регионах России оборудовали места, где можно покататься на тюбингах, лыжах и сноубордах. Особое внимание уделяется безопасности - чтобы катающиеся не травмировались на огромных скоростях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Как у Гагарина - «Поехали!» И скорость почти первая космическая - вот только летят они не вверх, а вниз, с высоты 20 метров. Со стороны она не выглядит такой скоростной и эмоциональной. Но действительно, за 15 секунд катания дух захватывает, эмоции переполняют. В ход идет все: ледянки, тюбинги, санки - приехать со своим или взять напрокат. Главное - настоящее новогоднее  настроение. Хабаровчан не пугают даже аномальные морозы. В некоторые дни здесь даже холоднее, чем в Арктике.

Ледяные горки насыпают из снега во дворах, накатывают на склонах. В Кемеровской области 70-летний дядя Леня из поселка Инской каждый год строит аттракцион для местной детворы. И так уже 10 лет - за это время и свои уникальные технологии появились.

«Снег выпал, я его прикатал легковой машиной и они поехали - очень простая технология, но нужная. Я подарил детям горку, там лавочки и родители могут наблюдать, чтобы никто в никого не стукнулся. Начал с небольшой насыпкой горки, а сейчас это целый Зимний дворец, в котором можно погреться, выпить чаю, и, конечно, с ветерком прокатиться», - рассказал Леонид Кузьмин.

В Москве работает около четырех тысяч площадок зимнего отдыха. Для любителей лыж и сноубордов оборудованы горнолыжные склоны с трамплинами. На соседних дорожках тюбинги. Очереди растягиваются на десятки метров.

В Нижнем Новгороде много холмов и оврагов - рай для любителей стихийных горок. Раскатали склон - и можно кататься. Вот только это не всегда безопасно. Даже для обычной снежной горки существуют свои ГОСТы, чтобы никто не пострадал.

И в подмосковном Серпухове, чтобы катаясь с одной из стихийных горок детвора не покалечилась, мужчина обмотал столб матрасом.

Долгие январские выходные в нашей стране - лучшее время для активного отдыха всей семьей. Выбор большой - горки, коньки, лыжи. Но даже простая прогулка по улицам, которые украсили к Новому году, уже создает особое настроение. И эти холодные дни оставляют по настоящему теплые воспоминания на долгие месяцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:43 В стране и мире
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
02:43 В стране и мире
Видео
Момент похищения девочки в Костроме попал на видео
07:51 В стране и мире
Экономист заявила об увеличении пенсий для работавших в колхозах
06:20 В стране и мире
Видео
Токаев заявил, что вина за протестную ситуацию в Казахстане лежит на правительстве
04:01 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Приамурье
Популярное
Видео
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
Видео
В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.