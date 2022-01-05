Настоящее новогоднее настроение: россияне открыли сезон катания с горок

Как у Гагарина - «Поехали!» И скорость почти первая космическая - вот только летят они не вверх, а вниз, с высоты 20 метров. Со стороны она не выглядит такой скоростной и эмоциональной. Но действительно, за 15 секунд катания дух захватывает, эмоции переполняют. В ход идет все: ледянки, тюбинги, санки - приехать со своим или взять напрокат. Главное - настоящее новогоднее настроение. Хабаровчан не пугают даже аномальные морозы. В некоторые дни здесь даже холоднее, чем в Арктике.

Ледяные горки насыпают из снега во дворах, накатывают на склонах. В Кемеровской области 70-летний дядя Леня из поселка Инской каждый год строит аттракцион для местной детворы. И так уже 10 лет - за это время и свои уникальные технологии появились.

«Снег выпал, я его прикатал легковой машиной и они поехали - очень простая технология, но нужная. Я подарил детям горку, там лавочки и родители могут наблюдать, чтобы никто в никого не стукнулся. Начал с небольшой насыпкой горки, а сейчас это целый Зимний дворец, в котором можно погреться, выпить чаю, и, конечно, с ветерком прокатиться», - рассказал Леонид Кузьмин.

В Москве работает около четырех тысяч площадок зимнего отдыха. Для любителей лыж и сноубордов оборудованы горнолыжные склоны с трамплинами. На соседних дорожках тюбинги. Очереди растягиваются на десятки метров.

В Нижнем Новгороде много холмов и оврагов - рай для любителей стихийных горок. Раскатали склон - и можно кататься. Вот только это не всегда безопасно. Даже для обычной снежной горки существуют свои ГОСТы, чтобы никто не пострадал.

И в подмосковном Серпухове, чтобы катаясь с одной из стихийных горок детвора не покалечилась, мужчина обмотал столб матрасом.

Долгие январские выходные в нашей стране - лучшее время для активного отдыха всей семьей. Выбор большой - горки, коньки, лыжи. Но даже простая прогулка по улицам, которые украсили к Новому году, уже создает особое настроение. И эти холодные дни оставляют по настоящему теплые воспоминания на долгие месяцы.