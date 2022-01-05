Гражданский «Алмаз-Антей»: какое технологическое будущее России описал Путину Созинов

Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов провели встречу, в ходе которой обсудили создание в РФ востребованного на мировом уровне вооружения и перспектив на гражданском направлении.

Независимо от диаметрально запредельных температур и погодных условий, комплексы ПВО, произведенные концерном, не должны давать никаких осечек. Зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности, а также флагманская линейка С-400, способные поражать цели даже в космосе, а в ближайшем будущем и С-500, неспроста испытывают во всех климатических зонах.

«Алмаз-Антей» не нуждается в рекламе, всем в мире хорошо известна продукция предприятия. Это - самое надежное в мире и одно из самых востребованных на мировом рынке вооружений. Но концерн, созданный практически 20 лет назад и прочно захвативший свою долю военного рынка, выпускает не только средства поражения воздушных целей.

«Алмаз-Антей» сегодня - это 146 предприятий в 22 регионах страны, в сумме 140 тысяч работников; гражданской продукцией занята практически треть всех этих мощностей.

«По Российской Федерации за последние годы мы практически завершили, в соответствии с Вашим указом, основную часть программы реорганизации данной системы. Большая часть аэропортовых зон полностью переоснащена новой техникой. То есть, таким образом нам удалось в достаточно короткий срок, чуть больше 12 лет, переоснастить по сути все электронное оборудование в этой области на отечественное. Причем, мы практически ничего не заимствовали из каких-либо других организаций, которые раньше на этом рынке, в том числе и в советские времена, были», - сообщил конструктор президенту.

Концерн производит в том числе медицинское оборудование, спектр рентген-установок. Зачастую эта техника «Алмаз-Антея» еще проигрывает зарубежной, но исключительно по чисто бюрократическим причинам. Созинов признался, что отношения предприятия с Минздравом России являются сложными из-за комплексных контрактов, при которых отдельная номенклатура техники покупается отдельно.

«Она зачастую разыгрывается на уровне тендеров, где в тендер включается большое количество оборудования и техники, которое не является, допустим, только рентгенографией, а много чего еще, что, скажем, мы не производим, а кто-то другой - производит. Очень часто туда попадают, естественно, “забугорные” производители. И это сложно», - сказал Созинов.

Большой объем техники двойного назначения производит завод в Нижнем Новгороде, который в октябре 2016 года был запущен при непосредственном участии президента. На производстве создают глубоководную аппаратуру и технику для добычи углеводородов. «Алмаз-Антей» также разрабатывает беспилотники, и речь в данном случае не только об ударных дронах.

«Беспилотники, которые сейчас модно использовать для некоторых задач Министерства обороны, оказывается, востребованы широко, и для нужд других органов, и для гражданской продукции, бытовой в том числе. Насколько это будет законодательно закреплено - надеюсь, что будет», - сказал представитель концерна.

Мощности предприятия позволяют создавать на две трети больше радиоэлектроники, систем РЛС, чем удается продать. «Алмаз-Антей», что называется, еще не уперся в свой потолок - нужны новые рынки сбыта, как внутри страны, так и за ее пределами.