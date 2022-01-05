Игорь Ашманов вручил кубки победителям армейского Хакатона

Почетным гостем и участником судейской коллегии Хакатона в технополисе «Эра» стал член Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председательстве Госдумы РФ, эксперт Совета Федерации и Общественной палаты по вопросам информационной безопасности Игорь Ашманов.

Он провел для участников семинар, рассказав о современном состоянии IT-индустрии в России и мире, а после побеседовал с желающими и ответил на вопросы присутствующих. Ашманов затронул проблемы цифровой экспансии западных стран на рынки других государств и засилья импортного программного обеспечения.

Эксперт отметил наличие у России конкурентных IT-разработок и возможности страны стать экспортером технологий Интернет-регулирования в страны, которые хотят выйти из-под «рабской зависимости» от американских IT-гигантов. Не обошлось и без вопросов информационных войн и цифровой безопасности страны.

Ашманов также презентовал свою книгу, написанную в соавторстве с Натальей Касперской. Она посвящена угрозам цифровой среды - деструктивным сообществам, токсичному контенту, травле, цифровой зависимости и другим факторам разрушительного воздействия на психику. Он выразил надежду на то, что книга поможет родителям и преподавателям научить детей и подростков необходимой цифровой гигиене.

Победители Хакатона получили из рук Ашманова кубки и грамоты от Департамента информационных систем Минобороны РФ «За вклад в развитие информационных систем в интересах обороноспособности Вооруженных Сил Российской Федерации».

Материал подготовили: Егор Левин и Сергей Александров