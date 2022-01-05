В МИД РФ заявили об отсутствии информации о пострадавших россиянах на протестах в Казахстане

В российский МИД не поступала информация о пострадавших гражданах РФ при протестах в Казахстане. При этом в министерстве отметили, что Москва внимательно следит за событиями в республике.

«Внимательно следим за развитием ситуацией в Казахстане. Данных о пострадавших российских граждан нет», - цитирует РИА Новости сообщение МИД РФ.

Ранее журналистка Аделаида Ауеспекова рассказала «Звезде» о требованиях протестующих в казахстанском городе Актау Мангистауской области. По ее словам, после того, как руководство страны удовлетворило требования о снижении цен на сжиженный газ, протестующие выдвинули новые требования.