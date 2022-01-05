ФК «Краснодар» отправил в отставку главного тренера Ганчаренко

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко. Соответствующее решение было принято руководством ФК.

Несмотря на то, что контракт был рассчитан на сезон 2022/2023, тренера отправили в отставку. Вместе с ним контракты расторгли также с его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Ганчаренко был подписан в апреле 2021 года, и с того момента команда под его руководством победила в 11 матчах, сыграла вничью в 5 игр и проиграла в 9. Сейчас «Краснодар» находится на пятой строчке в чемпионате России с 29 очками перед зимним перерывом.