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Танк как кисть художника: под Ростовом отрабатывают упражнения перед «Танковым биатлоном»

Виталий Никулин
08:40 04.01.2022
На полигоне Кадамовский экипаж танка Т-72 отрабатывает как стандартные упражнения, так и неожиданные трюки, которые демонстрируют виртуозное мастерство управления боевой машиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мороз превратил комья грязи в ледяные глыбы, но даже в такую суровую пору работа на полигоне Кадамовский кипит. Продолжается и подготовка к одному из самых зрелищный конкурсов международных армейских игр - «Танковый биатлон».

До конкурса еще полгода. Но экипаж гвардии сержанта Валентина Куценко к Чемпионату мира в Алабино готовится уже с первого дня зимы. Боевая машина на танковой директрисе. Автомат заряжания досылает снаряды в казенник. Команда готова к работе. Каждый элемент подготовки, действия на технике, огневые задачи отрабатываются снова и снова - на практике и в теории. Командир демонстрирует на макете, повторяющем трассу, самые узкие участки, где можно забуксовать.

«Здесь будет фронтальная стрельба. Очень тяжело ее выполнять. При качании будет очень большая вероятность не попасть», - рассказывает командир экипажу.

Лазерные прицелы-дальномеры, стабилизаторы вооружения, осветители - весь комплекс управления огнем позволяет поражать цели с места, сходу, днем и ночью. Но, конечно без механика водителя, наводчика и командира - подготовленного и профессионального экипажа - все это не работает.

Экипаж также отрабатывает элемент фланговой стрельбы. Система управления огнем Т-72 захватывает цель и при маневрах автоматически удерживает направление башни. Но без искусства стрелка мишень все-таки не поразить.

Валентин Куценко демонстрирует трюк, который относится скорее к искусству, нежели к спорту. Он словно дирижирует 40-тонной машиной. Выстраивает ее перед «холстом». Вместо мольберта - пристрелочный квадрат. Вместо кисти - маркер, закрепленный на стволе. На нем он рисует конверт. Идея виртуозного трюка в 150-й дивизии родилась накануне Дня танкиста. Валентин изначально принял ее со скепсисом. Но теперь своей уникальной находкой гордится.

«Вся тяжесть всего этого "конверта" заключается в диагонали. Потому что система управления огнем она не рассчитана на движение по диагонали. То есть у нее вверх-вниз, влево-вправо. Это достаточно тяжело, и это очень сильно развивает навыки. Попробуй провести, сделать этот квадрат», - отметил Валентин.

Свои навыки Валентин Куценко попробует применить на международном этапе «Танкового биатлона». Он уже становился лучшим в своей дивизии и армии. Финальной гонкой в Алабино молодой танкист просто грезит.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин

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